Появилось видео наезда на 18-летнего пешехода на пр. Победы, ГИБДД ищет водителя

В Калининграде ГИБДД разыскивает водителя неизвестного автомобиля, сбившего 18-летнего пешехода и скрывшегося с места ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В ГАИ информация об аварии поступила от оператора скорой помощи. Он сообщил, что 31 октября в 21:30 на пересечении улицы Менделеева и проспекта Победы водитель на пешеходном переходе сбил 18-летнего юношу. Молодой человек переходил дорогу на зелёный сигнал светофора. Автомобилист с места дорожно-транспортного происшествия скрылся.

Всех, кто стал свидетелем данной аварии, сотрудники ГИБДД просят обратиться по телефонам: 8(4012) 552-526 (группа розыска) или 552-512 (дежурная часть).