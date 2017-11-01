На ул. Менделеева автомобиль сбил 18-летнего пешехода, водитель скрылся

Во вторник, 31 октября, на ул. Менделеева неустановленный автомобиль сбил 18-летнего молодого человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Авария произошла в 21:15. 18-летний молодой человек переходил дорогу по "зебре". Автомобиль выезжал с ул. Менделеева на пр. Победы. По словам пострадавшего, его сбила синяя машина. Водитель уехал с места ДТП.



Как сообщили Клопс.Ru в экстренных службах города, у молодого человека сотрясение головного мозга, различные ушибы и ссадины. Его доставили в больницу.