СК: перед изнасилованием 23-летней девушки подростки избивали её

Против двух несовершеннолетних жителей Багратионовского района 16 и 17 лет возбудили уголовное дело по ст. 131 УК РФ ("Изнасилование, совершённое группой лиц, соединённое с угрозой убийством"). Об этом сообщает старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Наталья Гацко.



Во время застолья подозреваемые избили потерпевшую. Подростки нанесли ей множественные удары руками и ногами. После чего, угрожая ножом, по очереди изнасиловали девушку.



На место прибыли сотрудники полиции, которым о происшествии сообщил один из жильцов дома. В настоящее время 16-летний подозреваемый, ранее судимый за кражу, задержан. Кроме того, решается вопрос о задержании второго подозреваемого, также имеющего непогашенную судимость за кражу и угон. Расследование уголовного дела продолжается.