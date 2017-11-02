В Багратионовском районе двое подростков изнасиловали 23-летнюю девушку

В среду, 1 ноября, двое подростков изнасиловали 23-летнюю девушку. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в посёлке Догоруково Багратионовского района. Ночью двое несовершеннолетних, одному из которых 16 лет, выпивали в квартире вместе с 23-летней девушкой. После застолья они, угрожая ножом, изнасиловали её. После чего подростки сбежали. Одного удалось задержать.



По информации источника, накануне родители 16-летнего подозреваемого написали заявление в полицию о его пропаже.