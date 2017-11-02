Трамп высказался за смертную казнь для выходца из Узбекистана, совершившего теракт в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп высказался за смертную казнь для Сайфулло Саипова, который совершил теракт в Нью-Йорке. Как передаёт ТАСС , об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Нью-йоркский террорист с радостью попросил повесить флаг ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ — Прим. ред.) в своей больничной палате. Он убил восемь человек и тяжело ранил 12. Он должен получить смертный приговор!" — написал Трамп.

NYC terrorist was happy as he asked to hang ISIS flag in his hospital room. He killed 8 people, badly injured 12. SHOULD GET DEATH PENALTY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 ноября 2017 г.

Президент США также заявил, что начнёт работу с конгрессом по отмене лотереи на получение виз. Саипов въехал в США в 2010 году по визе, которую выиграл в лотерею. Трамп рассмотрит возможность отправки Саипова в тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Террористу грозит казнь или пожизненное заключение.