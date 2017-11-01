В Нью-Йорке грузовик врезался в толпу людей, погибли шесть человек

В Нью-Йорке шесть человек погибли и 15 получили травмы в результате наезда грузовика на пешеходов. Об этом сообщает телеканал АВС со ссылкой на власти города.

ДТП произошло возле школы в Манхэттене. Очевидцы сообщают, что фургон сначала въехал в толпу людей, затем врезался в школьный автобус. Водитель грузовика оказался вооружён двумя пистолетами, из которых он и открыл стрельбу. В перестрелке с полицией злоумышленник был ранен, его арестовали.

По данным АВС, инцидент уже рассматривается как теракт. Нью-йоркская полиция в своём официальном аккаунте Twitter подтвердила факт гибели людей. "Несколько человек погибли и множество пострадали", — говорится в сообщении. Обстоятельства происшествия уточняются.