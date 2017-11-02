Два года тюрьмы за распространение детской порнографии: суд вынес приговор жителю Зеленоградска
Жителя Зеленоградска осудили за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.
В мае 2017 года мужчина разместил в интернете три видеозаписи с порнографическими изображениями несовершеннолетних, после чего они распространились среди неопределённого широкого круга лиц. Согласно заключениям эксперта, возраст девочек, участвующих в материалах, — около восьми-десяти лет. Данные материалы мужчина хранил по месту своего жительства на жёстком диске. Потом через специальные программы распространил запись
в интернете.