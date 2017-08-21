В Зеленоградске местный житель подозревается в распространении детской порнографии в интернете (видео)

В Зеленоградске 44-летнего местного жителя подозревают в размещении в интернете материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



В мае 2017 года мужчина разместил в интернете три видеозаписи с порнографическими изображениями несовершеннолетних, после чего они распространились среди неопределённого широкого круга лиц. Согласно заключениям эксперта, возраст несовершеннолетних девочек, участвующих в материалах, около восьми-десяти лет.



"Визит сотрудников полиции оказался полной неожиданностью для 44-летнего жителя области. По оперативным данным, в свободное от работы время с помощью подключенного к Интернету компьютера через пиринговую сеть распространял среди широкого круга лиц видеозаписи порнографического характера с участием детей", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Светлогорским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следователи устанавливают все обстоятельства совершения преступления, включая причины и мотивы. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.