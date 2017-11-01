В Гвардейске река Преголя вышла из берегов, затоплено несколько жилых домов

В Гвардейске в реке Преголя поднялся уровень воды, несколько жилых домов попали в зону подтопления. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области.

Вышедшая из берегов река подтопила три жилых дома, залила подвальные помещения. По сообщению МЧС, социально-значимым объектам ничто не угрожает, население эвакуировать не требуется.

Сейчас уровень воды в реке стабилизировался. Ведутся работы по устранению последствий подтопления.