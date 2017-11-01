МЧС: в Гвардейском округе уровень воды в Преголе может подняться до опасной отметки

В Гвардейском городском округе ожидается повышение уровня воды в Преголе до опасной отметки. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Повышение уровня воды ожидается с 18:00 в среду, 1 ноября. ГУ МЧС рекомендует жителям и гостям нашего региона соблюдать правила безопасности при пользовании маломерными судами и не подвергать опасности свои жизни. Выход в море и внутренние водоёмы области при таких погодных условиях крайне опасен для жизни.