Сотрудница "Новых колёс": Рудникову надели наручники и избили

Учредителя газеты "Новые колёса" Игоря Рудникова избили, пока везли в редакцию. Об этом журналистам рассказала внештатный сотрудник издания Дина Якшина. "Игоря существенно избили, когда задерживали. Его посадили в машину, надели наручники, и уже в наручниках били. Рудников в синяках, у него рука вспухла", — заявила Якшина. В среду, 1 ноября, в редакцию "Новые колёса" ворвались сотрудники правоохранительных органов в масках. Около 30 минут они пытались взломать дверь и попасть в помещение. Потом к зданию привезли Игоря Рудникова.

"Совершенно непонятная тактика. Игорь Петрович (Рудников — прим. Ред.) стоял, они трясли какими-то документами и выламывали дверь. Сейчас там пересматривают все документы, но ничего внятного не сказали", — заявила она.