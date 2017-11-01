Пострадавший в аварии у пос. Красноторовка сотрудник "Янтарьэнерго" находится в реанимации

39-летний сотрудник "Янтарьэнерго", пострадавший в аварии около пос. Красноторовка 31 октября, находится в реанимации. Об этом Клопс.Ru сообщили в компании.
"Состояние мужчины оценивается как тяжёлое", — пояснила пресс-секретарь "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова.
По данным источника в экстренных службах региона, пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ранами головы, переломами рёбер, в состоянии травматического шока. Его пассажирка скончалась от тяжёлых травм до приезда медиков.
Очевидец Игорь рассказал Клопс.Ru, как случилась авария. Мужчина вместе с приятелем возвращался домой. Его автомобиль ехал по той же дороге и в момент аварии оказался рядом. Основной удар Renault пришёлся на правую сторону, водитель вылетел через левое окно.
"Их машина врезалась в дерево на наших глазах. Её развернуло, и она остановилась на противоположной стороне дороги. Удар был такой силы, что водитель вылетел из машины, упал на дорогу и перекатился через неё. Как он кувыркался, было страшно смотреть! Я сразу стал звонить в "112". Пока ждали скорую, водитель немного скатился под уклон, но мы его не трогали. Я обратил внимание, что у него очень повреждена левая нога. Девушка была зажата в машине, вытащить её было невозможно, она не подавала признаков жизни. Мимо проезжал мой знакомый. Он сразу попросил пассатижи и отсоединил аккумулятор, потому что боялся, что машина загорится", — рассказал Игорь.
Когда приехала бригада медиков, пассажирка Renault была уже мертва. Мужчины помогли загрузить в скорую пострадавшего водителя. После скорой приехали полиция и машина МЧС. Спасатели порезали всю машину, чтобы вытащить женщину.
Авария произошла 31 октября. Автомобиль Renault ехал со стороны Балтийска к пос. Красноторовка. Машина врезалась в придорожное дерево
. В иномарке находилось два человека. 27-летняя пассажирка погибла. Позже стало известно, что водитель и погибшая — сотрудники светлогорского филиала компании "Янтарьэнерго"
. Около 10:30 они выехали из пос. Ягодное, где проводили осмотр электросетей, и направились в сторону пос. Красноторовка.