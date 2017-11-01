"МК": родственники сбитого в Москве полицейского получили 4 млн рублей от ФСБ и трёхкомнатную квартиру

Семья офицера ГИБДД, которого сбили в сентябре на Новом Арбате, получила компенсацию от ФСБ и МВД. Об этом сообщает "Московский комсомолец"

По информации издания, вдова погибшего получила от МВД 2 млн рублей и трёхкомнатную квартиру в новостройке. Федеральная служба безопасности выплатила ей 4 млн. Вдове инспектора будут до совершеннолетия сыновей выплачивать пенсию. Сейчас им пять лет и полтора года. Матери и отцу погибшего будут выплачивать пожизненную пенсию.

ДТП произошло 27 сентября на ул. Новый Арбат. Иномарка на высокой скорости объезжала дорожный затор по выделенной полосе и наехала на офицера Госавтоинспекции. СМИ сообщали , что инспектора сбил автомобиль с номерными знаками ФСБ. Перед столкновением водитель не затормозил.

Обновлено от 16:58

Из заметки издания "Московский комсомолец" убрали цитату матери инспектора, которая сказала, что довольна компенсацией. Цитата фигурировала в первоначальном тексте публикации Клопс.Ru, которая ссылалась на "МК".