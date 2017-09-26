СМИ: в центре Москвы автомобиль ФСБ насмерть сбил офицера ГИБДД

Автомобиль Mercedes представительского класса с маяком и государственными номерными знаками ФСБ РФ насмерть сбил инспектора ДПС в центре Москвы. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло на выделенной полосе на ул. Новый Арбат в районе пересечения с Садовым кольцом. Иномарка на высокой скорости объезжала дорожный затор по выделенной полосе и наехала на офицера Госавтоинспекции. Полицейский скончался от полученных травм. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Следственного комитета России.

Издание сообщает, что информацию о гибели сотрудника ДПС подтвердил официальный представитель столичного главка МВД. От других комментариев он воздержался.