Выходец из Узбекистана, совершивший теракт в Нью-Йорке, оставил записку о преданности ИГ
Подозреваемый в совершении теракта в Нью-Йорке выходец из Узбекистана Сафулло Саипов действовал от имени террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом он написал в письме, которое обнаружили в машине, сообщает телеканал NBC
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Саипов жил в городе Патерсон (штат Нью-Джерси). У мужчины есть жена и два маленьких ребенка. Знакомые описывают его как позитивного человека, который "всё время улыбается".
31 октября в Нью-Йорке пикап выехал
на велосипедную дорожку в юго-западной части Манхэттена. Водитель проехал несколько улиц, сбивая на своём пути велосипедистов. Затем он врезался в школьный автобус и другое транспортное средство, после чего был ранен и задержан полицейскими.
В результате погибли восемь человек, более 10 пострадали. Подозреваемый находится в госпитале Белвью, пишет "Интерфакс"
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