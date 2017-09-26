Младшего брата 18-летнего калининградца, ограбившего банк в Питере, задержали за серию краж

В Немане полицейские задержали троих подростков, причастных к серии краж из магазинов на территории области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Под подозрением оказались подростки в возрасте от 13 до 16 лет, старший из которых уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Злоумышленники проникали в торговые точки ночью, взламывая металлические решётки и разбивая оконные стёкла. Из помещений они похищали продукты питания и другие ценности. Общая сумма ущерба, установленного на данный момент, превышает 50 000 рублей.



Следователи МО МВД России возбудили три уголовных дела по ст. 158 УК РФ ("Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору"). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

