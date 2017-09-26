На Захаровском рынке мужчина, пытаясь разнять дерущихся, убил одного из них

В Калининграде 28-летний местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.



26 августа утром на территории Захаровского рынка между одним из поставщиков зелени и 52-летним грузчиком произошёл конфликт. Оба мужчины были пьяные. Очевидцы ссоры попытались её пресечь. 28-летний калининградец, желая разнять дерущихся, оттолкнул инициатора конфликта в сторону. Мужчина упал, ударившись головой об асфальт. Пострадавшего увезли в больницу, где он умер в этот же день.



Против калининградца возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. В том числе детально изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения, зафиксировавшие произошедшее.