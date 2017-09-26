СМИ: в звонках о заложенных бомбах заподозрили выпускника техникума из Ставропольского края



К телефонным звонкам о заложенных бомбах, ставшим причиной массовых эвакуаций людей в городах по всей России, может быть причастен 27-летний житель Ставропольского края. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

По сообщениям в СМИ, подозреваемый окончил техникум связи, а затем уехал в Сирию. Где он находится сейчас, никто не знает. Информация проверяется, ни о каких задержаниях речи нет.



Telegram-канал Mash ранее сообщил, что спецслужбы установили организатора телефонных звонков о заложенных бомбах. По данным Mash, это 28-летний Альберт Абрамов, уроженец Ставропольского края, якобы примкнувший к террористам "Исламского государства" (запрещена на территории РФ).





ФСБ отказалась подтвердить сведения о подозреваемом. "Федеральная служба безопасности данную информацию не распространяла, и она на совести тех изданий, которые её тиражируют", — заявила спецслужба.