СМИ: в звонках о заложенных бомбах заподозрили выпускника техникума из Ставропольского края

К телефонным звонкам о заложенных бомбах, ставшим причиной массовых эвакуаций людей в городах по всей России, может быть причастен 27-летний житель Ставропольского края. Об этом сообщает "Медуза"
со ссылкой на "Интерфакс".
По сообщениям в СМИ, подозреваемый окончил техникум связи, а затем уехал в Сирию. Где он находится сейчас, никто не знает. Информация проверяется, ни о каких задержаниях речи нет.
Telegram-канал Mash ранее сообщил, что спецслужбы установили организатора телефонных звонков о заложенных бомбах. По данным Mash, это 28-летний Альберт Абрамов, уроженец Ставропольского края, якобы примкнувший к террористам "Исламского государства" (запрещена на территории РФ).
ФСБ отказалась подтвердить
сведения о подозреваемом. "Федеральная служба безопасности данную информацию не распространяла, и она на совести тех изданий, которые её тиражируют", — заявила спецслужба.
В десятках городов по всей России с 10 сентября проводили массовые эвакуации
людей из торговых центров, кинотеатров, университетов и административных зданий. Причиной являлись анонимные телефонные звонки о якобы заложенных бомбах. Ни одного взрывного устройства найдено не было. Появлялась информация, что звонки исходили с территории Украины
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