В центре Калининграда женщина-водитель сбила девятилетнего мальчика

В Калининграде около Центрального рынка водитель автомобиля Volkswagen сбила девятилетнего мальчика. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
"ДТП произошло в 18:00 на ул. Черняховского. Водитель автомобиля Volkswagen на регулируемом перекрёстке с ул. Горького допустила наезд на ребёнка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребёнок получил телесные повреждения", — пояснили в полиции.
Очевидец ДТП Алексей рассказал, что женщина-водитель поворачивала на ул. Черняховского на зелёный свет. В это время сигнал светофора для неё поменялся на красный. Она завершала маневр, а в это время для пешеходов, переходивших дорогу к рынку, загорелся зелёный свет. В этот момент мальчик начал переходить дорогу.
"В тот момент на остановке стояли два больших автобуса, и у водителя не было обзора. Она пыталась уйти от столкновения, но у неё не получилось, ребёнка задело правым крылом. Мальчик упал, я вызвал скорую помощь. Люди накинулись на водителя, но я заступился за неё — из-за автобусов у неё реально не было обзора!" — рассказал Алексей.
Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах региона, в результате аварии ребёнок доставлен в детскую областную больницу с закрытым переломом голени.
Это не первая авария, которая произошла на данном пешеходном переходе. Помимо этого, там зачастую образуются пробки, так как на остановке общественного транспорта не оборудован заездной карман. Его обустроят в 2018 году
. В рамках проекта "Сам себе гаишник" читатели предлагали объединить две остановки
общественного транспорта у Центрального рынка и ул. Пролетарской в одну, и разместить её с оборудованным заездом у здания ГИБДД. Однако власти города на такую реконструкцию не решаются, отмечая, что это будет неудобно, в первую очередь, для самих пассажиров автобусов.