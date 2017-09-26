В центре Калининграда женщина-водитель сбила девятилетнего мальчика

В Калининграде около Центрального рынка водитель автомобиля Volkswagen сбила девятилетнего мальчика. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"ДТП произошло в 18:00 на ул. Черняховского. Водитель автомобиля Volkswagen на регулируемом перекрёстке с ул. Горького допустила наезд на ребёнка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Ребёнок получил телесные повреждения", — пояснили в полиции.

Очевидец ДТП Алексей рассказал, что женщина-водитель поворачивала на ул. Черняховского на зелёный свет. В это время сигнал светофора для неё поменялся на красный. Она завершала маневр, а в это время для пешеходов, переходивших дорогу к рынку, загорелся зелёный свет. В этот момент мальчик начал переходить дорогу.

"В тот момент на остановке стояли два больших автобуса, и у водителя не было обзора. Она пыталась уйти от столкновения, но у неё не получилось, ребёнка задело правым крылом. Мальчик упал, я вызвал скорую помощь. Люди накинулись на водителя, но я заступился за неё — из-за автобусов у неё реально не было обзора!" — рассказал Алексей.

Как сообщил Клопс.Ru источник в экстренных службах региона, в результате аварии ребёнок доставлен в детскую областную больницу с закрытым переломом голени.