Служивший в Балтийске полковник Минобороны задержан за рекордную в истории ведомства взятку

Начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны полковник Александр Вакулин арестован по подозрению во взятке. Об этом сообщает "Коммерсант"

Полковник задержан за рекордную в истории ведомства взятку в 368 миллионов рублей. Его подозревают в получении взяток за помощь в заключении контрактов на приобретение спецтехники для оборонного ведомства. Согласно версии следствия, он также брал взятки за оказание "покровительства" бизнесменам.

Дело Вакулина расследует старший следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела ГВСУ СКР Виталий Данилов, ранее занимавшийся расследованием хищений, связанных с "Оборонсервисом". По его ходатайству 235-й гарнизонный военный суд определил обвиняемого в СИЗО до 29 октября.

Адвокаты Вакулина обжаловали постановление в Московском окружном военном суде. Жалобу защиты суд отклонил.