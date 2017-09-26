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Главная Новости Происшествия

В Гурьевске лжеремонтник продавал цифровую технику клиентов

25 сентября 201721:47
  607
В Гурьевске 38-летний уроженец Омска продавал на запчасти цифровую технику, которую приносили ему клиенты на ремонт. По данным полиции, злоумышленник уже был неоднократно судим за мошенничество в родном городе. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.  
 
"Пользуясь врожденной хромотой и заиканием, опытный мошенник входил в доверие к гражданам и обманным путем похищал у них ценности. Представляясь специалистом по ремонту цифровых устройств, мужчина получал от жителей района планшетные компьютеры, ноутбуки и другие гаджеты. Вместо того чтобы ремонтировать технику, он продавал ее на запчасти. Большинство пострадавших от действий злоумышленника — женщины", — отметили в пресс-службе ведомства.
 
Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у злоумышленника три чужих планшетных компьютера. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
 

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