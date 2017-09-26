В Гурьевске лжеремонтник продавал цифровую технику клиентов

В Гурьевске 38-летний уроженец Омска продавал на запчасти цифровую технику, которую приносили ему клиенты на ремонт. По данным полиции, злоумышленник уже был неоднократно судим за мошенничество в родном городе. Об этом Клопс.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

"Пользуясь врожденной хромотой и заиканием, опытный мошенник входил в доверие к гражданам и обманным путем похищал у них ценности. Представляясь специалистом по ремонту цифровых устройств, мужчина получал от жителей района планшетные компьютеры, ноутбуки и другие гаджеты. Вместо того чтобы ремонтировать технику, он продавал ее на запчасти. Большинство пострадавших от действий злоумышленника — женщины", — отметили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у злоумышленника три чужих планшетных компьютера. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".