Калининградцы украли стройматериалы на 100 тысяч, чтобы отомстить девушке (видео)

В Калининграде два 25-летних местных жителя хотели отомстить девушке и взломать ее подвал. Однако злоумышленники перепутали помещения на улице Беговой и по ошибке ограбили предпринимателя. Об этом Клопс.Ru рассказали в региональном УМВД.

По данным сотрудников полиции, мужчины три раза за ночь подъезжали к дому на своем автомобиле. Из подвала они вынесли мешки с цементом, клеем, смесители, трубы, электрооборудование и даже специальную машину для трамбовки грунта. Общая сумма похищенного составила более 100 тысяч рублей.

"Шел к своей девушке помириться в состоянии алкогольного опьянения. Не помирились. Был в стрессе. Хотел "насолить", увидел дверь в подвале, увидели имущество, забрали", — рассказал задержанный.

Полицейские провели обыск в доме одного из злоумышленников и обнаружили похищенные стройматериалы, которые передали законному владельцу. В настоящее время в отношении калининградцев решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража".