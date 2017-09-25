В Советске художника, хранившего наркотики, выдала расписанная им дверь

В Советске 35-летнего художника подозревают в незаконном хранении наркотических средств. В употреблении запрещенных веществ его заподозрили из-за расписанной им двери, на которой мужчина изобразил коноплю, мак и галлюциногенные грибы. Об этом Клопс.Ru рассказали в региональном УМВД.

В ходе обыска у художника правоохранители изъяли металлическую кастрюлю, в которой находились части опийного мака. Общая масса наркотика составила 63 грамма. Также в кармане штанов подозреваемого полицейские обнаружили сверток с растительным веществом, которое похоже на наркотическое средство марихуана.

Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.