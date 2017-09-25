МЧС: родственникам пострадавших и погибших в ДТП под Гвардейском оказали психологическую помощь

За выходные на горячую линию для родственников пострадавших и погибших в ДТП под Гвардейском поступил 41 звонок. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Калининградской области, начальник управления гражданской защиты Георгий Мхитаров.

По словам представителя ведомства, работа контролировалась национальным центром управления в кризисных ситуациях. На горячую линию обращались родственники и знакомые пострадавших и жертв аварии. Им предоставляли информацию и оказывали психологическую помощь. Специалисты ведомства также работали с родными пострадавших и погибших в БСМП и возле морга.

"Первое наше подразделение прибыло из Гвардейска через шесть минут — в 19:49 уже. Всего задействовано было 19 единиц техники, 72 человека. То есть по реагированию и тем работам, которые непосредственно выполнялись на месте, деблокированию как погибших, так и пострадавших, вопросов в принципе нет", — рассказал Мхитаров.