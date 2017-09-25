В Черняховске пьяный посетитель ресторана расстрелял 35-летнего мужчину

Ссора между двумя нетрезвыми посетителями ресторана закончилась стрельбой. ЧП произошло 24 сентября в одном из увеселительных заведений Черняховска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Сообщение о потасовке со стрельбой поступило в дежурную часть районного отдела полиции в третьем часу ночи. Прибывший на место происшествия наряд обнаружил истекающего кровью мужчину. С огнестрельными ранениями живота и бедра пострадавший госпитализирован.

Стрелок, им оказался 41-летний житель Черняховска, задержан по горячим следам. У него изъяли травматический пистолет, из которого он, предположительно, и стрелял в своего оппонента. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы за умышленное причинение вреда здоровью.