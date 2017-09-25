Краснодарского каннибала обнаружили благодаря фотографиям в потерянном им телефоне
Жителя Краснодарского края, который вместе с супругой убивал и ел людей на протяжении 18 лет, обнаружили благодаря тому, что он потерял телефон со снимками жертв. Об этом пишет Meduza.io
.
Мобильный обнаружил один из дорожных рабочих, которые укладывали асфальт на ул. Репина в Краснодаре. Пароля на устройстве не было, и мужчина пролистал хранящиеся на телефоне фотографии. Среди снимков он увидел несколько селфи, на которых неизвестный мужчина позировал с отрубленной человеческой рукой и скальпом. Рабочий отнёс мобильный в полицию.
Изображённого на фото 35-летнего мужчину вскоре задержали. Правоохранительным органам он рассказал, что нашёл отрезанные части тела возле местного авиагородка и ради шутки принёс домой, чтобы сделать селфи, после чего выбросил.
Позже выяснилось, что задержанный и его супруга Наталья с 1999 года убивали людей. Свои жертвы они расчленяли и готовили из них блюда, после чего съедали. Соседи часто жаловались на неприятный запах, исходивший из комнаты, в которой жила семья. Дома у супругов обнаружили лоскуты человеческой кожи, рецепты приготовления человеческого мяса и пакеты с замороженными останками.