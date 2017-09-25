Краснодарского каннибала обнаружили благодаря фотографиям в потерянном им телефоне

Жителя Краснодарского края, который вместе с супругой убивал и ел людей на протяжении 18 лет, обнаружили благодаря тому, что он потерял телефон со снимками жертв. Об этом пишет Meduza.io



Мобильный обнаружил один из дорожных рабочих, которые укладывали асфальт на ул. Репина в Краснодаре. Пароля на устройстве не было, и мужчина пролистал хранящиеся на телефоне фотографии. Среди снимков он увидел несколько селфи, на которых неизвестный мужчина позировал с отрубленной человеческой рукой и скальпом. Рабочий отнёс мобильный в полицию.



Изображённого на фото 35-летнего мужчину вскоре задержали. Правоохранительным органам он рассказал, что нашёл отрезанные части тела возле местного авиагородка и ради шутки принёс домой, чтобы сделать селфи, после чего выбросил.



Позже выяснилось, что задержанный и его супруга Наталья с 1999 года убивали людей. Свои жертвы они расчленяли и готовили из них блюда, после чего съедали. Соседи часто жаловались на неприятный запах, исходивший из комнаты, в которой жила семья. Дома у супругов обнаружили лоскуты человеческой кожи, рецепты приготовления человеческого мяса и пакеты с замороженными останками.