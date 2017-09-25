В Калининграде на ул. Тенистая Аллея произошло два пожара

В воскресенье, 24 сентября, в Калининграде пожарные-спасатели потушили два пожара в домах на ул. Тенистая Аллея. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В 15:47 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в СНТ "Дружба-1". Сгорел деревянный дачный дом размером 3х3 метра. Пострадавших нет.

"Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчёт пожарно-спасательной части ПСЧ-5 в составе пяти человек и одной единицы техники", — отметили в ведомстве.

Второе сообщение о пожаре на Тенистой Аллее поступило в 23:07. В расселённом одноэтажном доме горели крыша и мансарда на площади 20 квадратных метров. Пострадавших нет.

Для ликвидации пожара были привлечены пожарные расчёты пожарно-спасательных частей ПСЧ-5, СПСЧ в составе восьми человек и двух единиц техники.