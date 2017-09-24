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Главная Новости Происшествия

В Янтарном ночью произошёл пожар в жилом доме

12:42
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Ночью, 24 сентября, в Янтарном произошёл пожар в 4-квартирном жилом доме. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Янтарного Алексей Заливатский.
 
Загорелась заброшенная квартира. Возгорание случилось в 03:30. По мнению Заливатского, не исключён умышленный или случайный поджог.
 
Жильцы повреждённого огнём жилья временно переселились к родственникам. Причина пожара пока не установлена. 
 
В субботу, 23 сентября, произошёл крупный пожар в Калининграде. В областном центре горел гостевой комплекс "Адмирал".

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