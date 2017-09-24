В Янтарном ночью произошёл пожар в жилом доме
Ночью, 24 сентября, в Янтарном произошёл пожар в 4-квартирном жилом доме. Об этом на своей странице в Facebook
сообщил мэр Янтарного Алексей Заливатский.
Загорелась заброшенная квартира. Возгорание случилось в 03:30. По мнению Заливатского, не исключён умышленный или случайный поджог.
Жильцы повреждённого огнём жилья временно переселились к родственникам. Причина пожара пока не установлена.
В субботу, 23 сентября, произошёл крупный пожар в Калининграде. В областном центре горел гостевой комплекс "Адмирал".