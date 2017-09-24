В Калининграде женщина за рулём Volkswagen сбила девочку-подростка (обновлено)
В Калининграде на улице Ефремова произошло ДТП с участием подростка. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-служба ГИБДД областного центра.
В субботу, 23 сентября, примерно в 10:40, 30-летняя женщина за рулём Volkswagen сбила 14-летнюю девочку, переходившую улицу по пешеходному переходу. С травмами лёгкой и средней степени тяжести пострадавшая госпитализирована.
По предварительным данным, девочка правил ПДД не нарушила. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено от 14:42
Очевидцы сообщают Клопс.Ru, что за рулем Volkswagen находился молодой мужчина, а не женщина. Они видели, как водитель выходил из автомобиля сразу после наезда на пешехода. Пресс-служба ГИБДД оказалась недоступной для комментариев.