В Калининграде женщина за рулём Volkswagen сбила девочку-подростка (обновлено)

В Калининграде на улице Ефремова произошло ДТП с участием подростка. Об этом Клопс.Ru сообщила пресс-служба ГИБДД областного центра.

В субботу, 23 сентября, примерно в 10:40, 30-летняя женщина за рулём Volkswagen сбила 14-летнюю девочку, переходившую улицу по пешеходному переходу. С травмами лёгкой и средней степени тяжести пострадавшая госпитализирована.

По предварительным данным, девочка правил ПДД не нарушила. По факту ДТП проводится проверка.

Обновлено от 14:42