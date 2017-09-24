В Калининграде на Советском проспекте горел гостевой комплекс (фото)

В субботу, 23 сентября, в Калининграде пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по региону ликвидировали возгорание в гостевом комплексе "Адмирал". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сообщение о пожаре на Советском проспекте, 63 поступило в 20:25. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. Был объявлен повышенный ранг пожара 1 БИС. Он был полностью ликвидирован в 23:56.

"Для ликвидации последствий пожара была создана группировка сил и средств общей численностью 38 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 29 человек, 8 единиц техники. Пострадавших при пожаре нет", — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.