СМИ: за рулем разбившейся маршрутки под Калининградом находился бывший замначальника ГИБДД Гусева



За рулём разбившейся маршрутки под Калининградом находился бывший заместитель начальника отдела ГИБДД по Гусеву. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Калининград" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В сообщение указано, что 47-летний мужчина уволился по выслуге лет. Он купил два микроавтобуса и занялся частным извозом. Службу он оставил около четырёх-пяти лет назад.

