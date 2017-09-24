СМИ: за рулем разбившейся маршрутки под Калининградом находился бывший замначальника ГИБДД Гусева
За рулём разбившейся маршрутки под Калининградом находился бывший заместитель начальника отдела ГИБДД по Гусеву. Об этом сообщает "Комсомольская правда — Калининград"
со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В сообщение указано, что 47-летний мужчина уволился по выслуге лет. Он купил два микроавтобуса и занялся частным извозом. Службу он оставил около четырёх-пяти лет назад.
В региональном СУ СК РФ проверяют эту информацию.
Смертельное ДТП с участием маршрутки и внедорожника Mersedes произошло в пятницу, 22 сентября, вечером. В аварии погибли семь человек
, девять пострадали.