Ночью с пятницы на субботу сгорел мотоцикл главного редактора "Нового Калининграда"

В ночь с 22 на 23 сентября в Калининграде сгорел мотоцикл Yamaha главного редактора интернет-портала "Новый Калининград" Алексея Милованова. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook Милованов отметил в комментариях к записи, что "мотоциклы сами не горят".

Как сообщила Клопс.Ru заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Калининградской области Лина Кратюк, пожарный расчет прибыл на место происшествия в течение нескольких минут сразу же после сообщения о возгорании.

"Версия причины пожара пока не выдвинута. Чтобы выяснить обстоятельства происшествия, будет назначена экспертиза", - рассказала Кратюк.