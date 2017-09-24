Опубликованы списки пострадавших и погибших в смертельном ДТП под Гвардейском

В Сети появились списки пострадавших и погибших в ДТП с внедорожником и маршруткой под Гвардейском. Имена пассажиров публикует "Комсомольская правда — Калининград"

В ДТП пострадали:

— Подаричева В. И. 25 лет, место проживания — город Гусев, госпитализирована в БСМП;

— Тарасова А. Д., 19 лет, место проживания — город Гусев, госпитализирован в БСМП;

— Ярославцев И. В., 24 года, место проживания — город Калининград, госпитализирован в БСМП;

— Титков М. М., 49 лет, место проживания — город Гусев, госпитализирован в БСМП;

— Воротников В. М., 39 лет, место проживания — город Гусев, госпитализирован в БСМП;

— Васюхнова А. Ю., 46 лет, житель п. Кумачево Зеленоградского района, госпитализирована в БСМП;

— Сосонкин Д. В., 20 лет, место проживания — город Калининград, госпитализирован в БСМП;

— Домаров А. А., 22 года, место проживания — город Черняховск, госпитализирован в Калининградскую областную больницу.

В ДТП погибли:

— Маркина А. С., 31 год, место проживания — поселок Северный Багратионовского района;

— Губич П. А., 27 лет, место проживания — поселок Талпаки Гвардейского района;

— Моисеенко К. С., 17 лет, место проиживания - город Черняховск;

— Дидух Н. Н., 52 года, место проживания — город Черняховск;

— Суслов В. В., 48 лет — водитель микроавтобуса.

Личности еще двоих пассажиров пока не установлены.