Опубликованы списки пострадавших и погибших в смертельном ДТП под Гвардейском

В ДТП пострадали:
— Подаричева В. И. 25 лет, место проживания — город Гусев, госпитализирована в БСМП;
— Тарасова А. Д., 19 лет, место проживания — город Гусев, госпитализирован в БСМП;
— Ярославцев И. В., 24 года, место проживания — город Калининград, госпитализирован в БСМП;
— Титков М. М., 49 лет, место проживания — город Гусев, госпитализирован в БСМП;
— Воротников В. М., 39 лет, место проживания — город Гусев, госпитализирован в БСМП;
— Васюхнова А. Ю., 46 лет, житель п. Кумачево Зеленоградского района, госпитализирована в БСМП;
— Сосонкин Д. В., 20 лет, место проживания — город Калининград, госпитализирован в БСМП;
— Домаров А. А., 22 года, место проживания — город Черняховск, госпитализирован в Калининградскую областную больницу.
В ДТП погибли:
— Маркина А. С., 31 год, место проживания — поселок Северный Багратионовского района;
— Губич П. А., 27 лет, место проживания — поселок Талпаки Гвардейского района;
— Моисеенко К. С., 17 лет, место проиживания - город Черняховск;
— Дидух Н. Н., 52 года, место проживания — город Черняховск;
— Суслов В. В., 48 лет — водитель микроавтобуса.
Личности еще двоих пассажиров пока не установлены.
Авария с пассажирской маршруткой произошла
в пятницу, 22 сентября. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением, снес временные пластиковые разделители. Автомобиль вынесло на встречку и он врезался в микроавтобус.