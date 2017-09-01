Опубликовано видео смертельного ДТП в Калининграде на ул. Гагарина
В Сети появилась запись с видеорегистратора смертельного ДТП, которое произошло на улице Гагарина в Калининграде. Видео опубликовали в группе
"Сообщество автомобилистов Калининграда и области".
Инцидент произошел
в пятницу, 1 сентября, в 9:25.
В результате столкновения скончался водитель Volkswagen. Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе регионального УМВД, мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Полиция проводит проверку.