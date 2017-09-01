На ул. Гагарина столкнулись BMW и Volkswagen, есть жертвы (фото, видео) (обновлено)

В пятницу, 1 сентября, на ул. Гагарина столкнулись BMW и Volkswagen. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы ДТП.



Авария произошла после перекрёстка с Еловой аллеей. По сообщению свидетелей, водителю автомобиля Volkswagen стало плохо и он выехал на встречную полосу. Мужчина скончался.



На место прибыли сотрудники ГИБДД, спасатели и скорая помощь.



Обновлено от 11:10

"В 9:25 водитель Volkswagen ехал со стороны ул. Куйбышева в направлении Литовского вала. Мужчина не справился с управлением и выехал через бордюр на полосу встречного движения, где столкнулся с BMW. Водитель, на вид 60 лет, скончался до приезда скорой помощи. Полиция проводит проверку, устанавливается точная причина смерти", — пояснили Клопс.Ru в пресс-службе регионального УМВД.