В Полесске осудили мужчину, убившего двоюродного брата самодельным огнестрельным оружием

В Полесском районном суде вынесли приговор мужчине, убившему двоюродного брата. Об этом сообщает пресс-служба суда.



В ночь на 17 декабря 2016 года в посёлке Тургенево Полесского района пьяный мужчина выстрелил из самодельного огнестрельного оружия в голову двоюродному брату. Когда потерпевший упал, он подошёл к нему и не менее 23 раз ударил его оружием по голове. От полученного огнестрельного ранения и острой кровопотери потерпевший умер на месте происшествия.



В судебном заседании мужчина вину в предъявленном обвинении признал. Рассказал, что с братом в последнее время у него были конфликты. Утверждал, что он угрожал его семье.



"Подсудимый настаивал, что оружие взял ту ночь исключительно для самообороны. Когда встретил на улице брата, тот был агрессивно настроен, начал чем-то замахиваться на подсудимого. На просьбу последнего отойти не реагировал, в связи с чем тот выстрелил", — пояснили в пресс-службе суда.



Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом постановлено взыскать с подсудимого в пользу жены погибшего компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей.