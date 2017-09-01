Двое жителей Калининградской области, насмотревшись боевиков, угнали и сожгли "Москвич"

В Озёрском районе двое жителей области угнали и сожгли автомобиль. Об этом сообщила начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.



Сообщение об угоне автомобиля "Москвич" поступило в отделение полиции 25 августа в 6:35 утра. Владелец машины заявил, что она была припаркована на ул. Советской. Следственно-оперативная группа обнаружила полностью сгоревший автомобиль в поле между Озёрском и посёлком Сеченово.



Как выяснилось, к преступлению причастны два 18-летних местных жителя. Оба юноши сознались в содеянном и рассказали, что угнали машину, чтобы покататься. Когда это занятие наскучило, они сожгли её. Как пояснили задержанные сотрудникам полиции, о таком способе сокрытия улик они узнали из кинофильмов.



В настоящее время следователи полиции возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело по ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение транспортным средством, совершённое группой лиц по предварительному сговору"). Им грозит до семи лет лишения свободы. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту умышленного уничтожения имущества путём поджога.