В Калининграде задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за кражу мандаринов (видео)

В Калининграде полицейские задержали 44-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске за кражу мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России.



В ходе следствия установлено, что в 2015 году подозреваемый приехал в Новороссийск на заработки. Являясь водителем одной из транспортных компаний, мужчина похитил несколько партий загруженных в фуру мандаринов общим весом около 70 тонн на сумму около 6 млн рублей. После возбуждения уголовного дела, фигурантом которого он стал, калининградец скрылся от органов предварительного следствия и был объявлен в федеральный розыск.



"По полученной оперативной информации сотрудники УУР УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Новороссийску установили местонахождение подозреваемого и в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали его в посёлке Низовье Гурьевского района", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В настоящее время задержанный передан инициатору розыска в Новороссийск. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.