В Московской области байкер остановил движение на Минском шоссе ради спасения самоубийцы (видео)

В Подмосковье байкер остановил движение ради спасения молодого человека от самоубийства. Об этом сообщает "Лайф".



Проезжая под одним из мостов, мотоциклист заметил на краю фигуру человека. Байкер развернулся и подъехал к мосту. Он стал уговаривать молодого человека не прыгать и предлагать вместе проехаться на его мотоцикле. Байкеру удалось заставить его отказаться от прыжка и уйти с моста.



По словам мотоциклиста, который пообщался с мужчиной, он автостопом ехал из Владимира в Курскую область на похороны матери и морально сорвался.



"Мы дождались всех — полиция, МЧС и скорая приехали быстро. Всё это время мы беседовали с ним на отвлечённые темы и два раза ловили, так как он пытался убежать", — заявил мотоциклист Иван.

