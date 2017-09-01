Один с топором, второй с бомбой: в Москве предотвратили теракты на День знаний





По данным спецслужбы, один из задержанных планировал совершить нападение с топором, а другой должен был взорваться вместе с обнаруженной у него бомбой.

В Москве ФСБ задержала готовивших теракты на 1 сентября. Об этом сообщает РБК По данным спецслужбы, один из задержанных планировал совершить нападение с топором, а другой должен был взорваться вместе с обнаруженной у него бомбой.

Двое выходцев из Центральной Азии собирались совершить теракты в местах массового скопления людей 1 сентября. По данным спецслужбы, оба террориста были членами "Исламского государства" (организация запрещена на территории России).



"Один из задержанных накануне Дня знаний, который в этом году совпадает с одним из главных исламских праздников — Курбан-байрамом, разместил в интернете видеообращение к членам запрещённой в РФ террористической организации ИГИЛ. Он дал так называемую клятву верности террористам. После этого планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия", — говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ.



У второго задержанного изъято самодельное взрывное устройство большой мощности. По данным ФСБ, он собирался стать террористом-смертником и совершить самоподрыв. В мобильном телефоне одного из задержанных обнаружили контакты вербовщиков ИГ, а также инструкции по совершению теракта. В настоящее время ФСБ рассматривает вопрос о возбуждении в отношении обоих задержанных уголовных дел.