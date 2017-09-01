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Главная Новости Происшествия

На ул. Фрунзе в люк на глубину четырёх метров провалился мужчина

12:55
  1910
В четверг, 31 августа, на ул. Фрунзе, 70, в канализационный люк провалился мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
 
Инцидент произошёл в 18:00. Мужчина припарковал свой Mercedes около дома. Когда он стал обходить его сзади, провалился в канализационный люк на глубину четырёх метров. Он был прикрыт деревянной крышкой, которая сломалась.
 
Мужчине помог выбраться прохожий. Соседи вызвали медиков. С переломами рёбер и правой ноги, а также ушибами 81-летнего пенсионера доставили в больницу.
 
"Я уже увидел, когда он упал. Хорошо, что мимо проходил мужчина, он стал ему помогать. Его вытащили. Дедушка весь переломанный, испуганный был", — пояснил житель дома Роман.
 
По его словам, в тот же день жильцы обратились в местный ЖЭК. На место приехала представительница управляющей компании. Утром 1 сентября люк закрыли крышкой, а вокруг него всё забетонировали.
 

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