На ул. Фрунзе в люк на глубину четырёх метров провалился мужчина

В четверг, 31 августа, на ул. Фрунзе, 70, в канализационный люк провалился мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.



Инцидент произошёл в 18:00. Мужчина припарковал свой Mercedes около дома. Когда он стал обходить его сзади, провалился в канализационный люк на глубину четырёх метров. Он был прикрыт деревянной крышкой, которая сломалась.



Мужчине помог выбраться прохожий. Соседи вызвали медиков. С переломами рёбер и правой ноги, а также ушибами 81-летнего пенсионера доставили в больницу.



"Я уже увидел, когда он упал. Хорошо, что мимо проходил мужчина, он стал ему помогать. Его вытащили. Дедушка весь переломанный, испуганный был", — пояснил житель дома Роман.



По его словам, в тот же день жильцы обратились в местный ЖЭК. На место приехала представительница управляющей компании. Утром 1 сентября люк закрыли крышкой, а вокруг него всё забетонировали.