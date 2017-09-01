Кинологи и взрывотехники: калининградские школы проверили на безопасность (видео)

В Калининграде в преддверии Дня знаний сотрудники полиции проверили школы на соответствие требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



В осмотре участвовали инспекторы ПДН, сотрудники кинологической службы вместе со специалистами ОМОН Росгвардии. Они обследовали места проведения торжественных мероприятий: школьные площадки, актовые и спортивные залы. Также полицейские проверили парковки возле образовательных учреждений на наличие подозрительных предметов.

Сотрудники ПДН провели беседы с администрациями и педагогическими коллективами школ о правилах поведения в случае экстренных ситуаций. Существенных недостатков в организации безопасности торжественных линеек и образовательного процесса не выявили.