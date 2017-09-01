В Калининградской области за сутки под колёса автомобилей попали три пешехода и велосипедист

В Калининградской области за сутки под колёса иномарок попали три пешехода и один велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Первое ДТП случилось на ул. Карамзина в 6:50. Mercedes сбил 44-летнего велосипедиста. Мужчина получил ранения.



Позже, в 8:25, на ул. Носова BMW, двигаясь задним ходом, наехал на 83-летнего пешехода. В результате пенсионер был травмирован.



Ещё один пожилой мужчина пострадал на ул. Некрасова. В 16:55 автомобиль Audi сбил 71-летнего пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП его госпитализировали.



Также на "зебре" пострадал ещё пешеход на Балтийском шоссе в 20:10. Его сбил автомобиль Daewoo. Пешехода доставили в больницу.