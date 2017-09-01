В Багратионовском районе мужчина пытался перебросить наркотик в ИК №13 с помощью арбалета (фото)

В среду, 30 августа, ночью сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.



Мужчина намеревался доставить своему знакомому, отбывающему наказание в ИК №13, запрещённые вещества. Он подготовил восемь полимерных свёртков с наркотическим средством, которые спрятал в стрелу для арбалета "Скорпион". Чтобы доехать до исправительного учреждения, мужчина взял автомобиль знакомого. По дороге в посёлке Славяновка их остановили инспекторы ГИБДД.



После проведения личного досмотра злоумышленника у него обнаружили и изъяли стрелу с арбалетом. Проведённая экспертиза подтвердила, что в неё он поместил 3,59 грамма смеси наркотических веществ, в состав которой вошли карфентанил и героин. Данная масса является особо крупным размером.



Против подозреваемого, который ранее уже был судим, возбудили уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества").