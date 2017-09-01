Женщина, пострадавшая в ДТП с локомотивом, находится в реанимации

Женщина, пострадавшая в ДТП в посёлке Жилино, где легковой автомобиль столкнулся с локомотивом, находится в реанимации. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах региона.



Автомобилистка получила множественные травмы, её состояние оценивается как тяжёлое.



По уточнённым данным, в 17:50 в районе посёлка Жилино двигался грузовой поезд с десятью вагонами. Машинист заметил на переезде автомобиль и применил экстренное торможение, тем самым снизив силу удара. Об этом Клопс.Ru сообщил начальник отдела корпоративных коммуникаций КЖД Александр Першин.



По предварительным данным, в машине громко играла музыка, а водитель разговаривала по телефону. Как пояснили в пресс-службе регионального управления МВД, женщина выехала на переезд на запрещающий сигнал светофора. Тепловоз серьёзных повреждений не получил.

"Такое ощущение, что у водителей Черняховского района проблемы со знанием правил дорожного движения или с вниманием. Это уже второй аналогичный случай. Калининградская железная дорога обеспокоена поведением граждан на таких опасных объектах, как ж/д пути. Особенно когда меняются погодные условия и рано темнеет. Мы обращаемся ко всем жителям области и просим быть предельно внимательными", — рассказал Александр Першин.

