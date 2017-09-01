Ночью в Зеленоградском районе сгорел магазин

В ночь на 1 сентября в Зеленоградском районе сгорел магазин. Об этом сообщает региональное управление МЧС.



Пожар произошёл в 2:19 в посёлке Муромское. Там загорелся одноэтажный кирпичный магазин площадью 6*12 м. В здании выгорело подсобное помещение, также прогары в потолочном перекрытии. На чердаке обуглилась стропильная система, разобрана крыша из металлочерепицы.



Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались 12 человек и три единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.