УМВД: к исчезновению 12-летней девочки могут быть причастны её мать и отчим

К исчезновению 12-летней Златы Родионовой, предположительно, причастны её мать и отчим. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

"Мать девочки была ограничена в родительских правах по суду с 23 августа 2017 года", — пояснили в ведомстве.

Мать и отчим Златы тоже исчезли. В полиции предполагают, что они причастны к пропаже ребёнка. Им предлагается добровольно явиться для дачи показаний в УМВД России по Калининграду по адресу ул. Галковского, 2.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калининградской области

В поисках девочки сейчас задействован весь гарнизон калининградской полиции. Ориентировки на розыск разослали во все ОВД области.