УМВД: к исчезновению 12-летней девочки могут быть причастны её мать и отчим

К исчезновению 12-летней Златы Родионовой, предположительно, причастны её мать и отчим. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.
"Мать девочки была ограничена в родительских правах по суду с 23 августа 2017 года", — пояснили в ведомстве.
Мать и отчим Златы тоже исчезли. В полиции предполагают, что они причастны к пропаже ребёнка. Им предлагается добровольно явиться для дачи показаний в УМВД России по Калининграду по адресу ул. Галковского, 2.
Фото: пресс-служба УМВД России по Калининградской области
В поисках девочки сейчас задействован весь гарнизон калининградской полиции. Ориентировки на розыск разослали во все ОВД области.
В среду, 30 августа, Злата Родионова ушла из социального приюта
для детей и подростков по ул. Тургенева в Калининграде. До сих пор её местонахождение неизвестно. На вид девочке 11–12 лет. Её рост — 160 сантиметров, худощавое телосложение, тёмные волосы. Она была одета в джинсовые шорты, белую футболку, серую кофту и серые кроссовки. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Златы Родионовой, просят обращаться по телефонам в полицию 112, 554-506 или 90-12-21 ("Поиск Пропавших Детей S.O.S").