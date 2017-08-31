В Калининграде ищут пропавшую 12-летнюю девочку

В Калининграде разыскивают пропавшую 12-летнюю девочку. Об этом Клопс.Ru сообщили волонтёры "Поиск Пропавших Детей S.O.S".



В среду, 30 августа, Злата Родионова ушла с ул. Тургенева, где находится социальный приют для детей и подростков. До настоящего времени местонахождение неизвестно.



Девочке на вид 11–12 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, тёмные волосы. Она была одета в джинсовые шорты, белую футболку, серую кофту и такого же цвета кроссовки.



Волонтёрам необходима помощь в распространении ориентировок. Всех, кто располагает информацией о местонахождении Златы Родионовой, просят обращаться по телефонам в полицию 112, 554-506 или 90-12-21 ("Поиск Пропавших Детей S.O.S").