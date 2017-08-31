В Зеленоградском районе задержали 49 "чёрных копателей" (видео)
Клопс.Ru / TatianaKoblova
15:27
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В Зеленоградском районе полиция задержала 49 человек, незаконно добывавших янтарь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Во время проведения операции "Янтарь" сотрудники полиции повышенное внимание уделяли противодействию незаконной добычи солнечного камня. Полицейские разделились на подвижные группы и обследовали местность в районе посёлков Надеждино, Вербное и Краснофлотское.
В результате сотрудники правоохранительных органов задержали 49 человек, занимавшихся вымыванием из земли солнечного камня. Всех нарушителей доставили в отдел полиции, где на них составили административные протоколы.
Кроме того, сотрудники полиции изъяли шесть мотопомп, лопаты, сачки, пожарные шланги. А также более полукилограмма незаконно добытого янтаря. Всё изъятое по решению суда будет конфисковано.
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