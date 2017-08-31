УМВД: аварию под Гвардейском устроил водитель Mercedes, выехавший на встречку
ДТП в Гвардейском районе устроил водитель автомобиля Mercedes, который выехал на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Mercedes ехал в сторону Черняховска. При подъезде к зоне проведения ремонтных работ водитель иномарки выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault.
В результате ДТП двоих водителей транспортных средств 29 и 25 лет госпитализировали. На данный момент сотрудники полиции проводят проверку.
Авария произошла
около 7:33 в районе посёлка Пригородное. Один водитель выбрался из автомобиля самостоятельно, другого зажало. Его пришлось доставать при помощи спасателей и сотрудников полиции.